В Великобритании детям запретят тренировать игру головой

Английская, шотландская и ирландская ассоциации футбола запретят детям тренировать игру головой.
Источник: соцсети
Исследование Университета в Глазго показало, что у бывших шотландских футболистов шанс умереть от нейродегенеративного заболевания в несколько раз больше, чем у обычного человека.

В итоге, полный запрет на тренировку игры головой затронет детей до 12 лет, до 18 лет её можно будет тренировать с ограничениями.


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Теги: АПЛ
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