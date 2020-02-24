Исследование Университета в Глазго показало, что у бывших шотландских футболистов шанс умереть от нейродегенеративного заболевания в несколько раз больше, чем у обычного человека.
В итоге, полный запрет на тренировку игры головой затронет детей до 12 лет, до 18 лет её можно будет тренировать с ограничениями.
В Великобритании детям запретят тренировать игру головой
Английская, шотландская и ирландская ассоциации футбола запретят детям тренировать игру головой.
Источник: соцсети
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