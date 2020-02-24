"У них не такой сложный чемпионат, как АПЛ, так что они будут отдохнувшими. Левандовски – замечательный игрок, но у "Баварии" есть не только он, у них вся команда состоит из хороших игроков.
Матч будет непростой. На этой стадии Лиги чемпионов всегда противостоишь замечательным игрокам", — приводит слова Ковачича журналист Низаар Кинселла.
В этом сезоне Ковачич принял участие в 34-х матчах в составе "Челси" и отметился двумя голами и тремя результативными передачами.
Сегодня в 23:00 по мск "Челси" на своем домашнем стадионе "Стэмфорд Бридж" встретится с мюнхенской "Баварией" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На нашем сайте вы можете следить за текстовой трансляцией матча.
Ответная игра пройдет 18 марта на "Альянц Арене".
Ковачич: у "Баварии" не такой сложный чемпионат, как в АПЛ
Полузащитник "Челси" Матео Ковачич поделился ожиданием от матча Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".
Фото: Reuters
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