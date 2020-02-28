Клопп - о коронавирусе: мы относимся к нему серьезно, но нельзя остерегаться всего

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался об угрозе распространения коронавируса в Англии.
Источник: getty images
- Мы серьезно воспринимаем эту ситуацию, но нельзя всего остерегаться. Пока нет лекарств, но меры предосторожности равны тем, что применяются при гриппе.

Мы никому не запрещаем пожимать руки. Есть места, где угроза коронавируса оказалась сильнее, чем у нас. Будем продолжать играть в футбол до тех пор, пока нам не запрещают. Нужно не сходить с ума, - цитирует Клоппа AS.


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Теги: Ливерпуль Клопп коронавирус АПЛ
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