Английский клуб в последних четырех матчах проиграл в Лиге чемпионов "Атлетико"(0:1), затем в чемпионате "Уотфорду" (0:3) и сегодня "Челси" (0:2) в 1/8 финала Кубка Англии.
До этого в сезоне "Ливерпуль" проиграл всего два матча: в групповом этапе Лиги чемпионов с "Наполи" (2:0), а также в Кубке Английской лиги с "Астон Виллой" (5:0), где играли футболисты молодежного состава.
"Ливерпуль" проиграл три из четырех последних матчей с общим счётом 0:6
"Ливерпуль" выдал худшую серию из поражений в этом сезоне.
Источник: getty images
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