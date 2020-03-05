Голкипер "Норвича" использовал шпаргалку на бутылке в серии пенальти против "Тоттенхэма" (фото)

Голкипер "Норвича" Тим Крул воспользовался шпаргалкой в серии пенальти матча Кубка Англии против "Тоттенхэма".

Фото: Twitter

Голкипер нанес на бутылку информацию о том, как пробивают пенальти игроки "Тоттенхэма", и пил из неё после каждого удара.



Вчера "Норвич" прошёл "Тоттенхэм" в матче 1/8 финала Кубка Англии. Основное время встречи закончилось со счётом 1:1, а в серии пенальти "канарейки" были точнее - 3:2.



Напомним, что на чемпионате мира 2014-го года Тим Крул в составе сборной Нидерландов стал главным героям матча 1/4 финала против Коста-Рики. Тогда голкипер вышел на замену перед серией пенальти и отразил два удара от футболистов Коста-Рики.