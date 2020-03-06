"Реал" в очередной раз попытается подписать де Хеа

Испанский голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа снова стал трансферной целью мадридского " Реала ".

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По информации The Sun, "Реал" сделает предложение руководству "красных дьяволов" по трансферу голкипера Давида де Хеа.



Как сообщает источник, в "Манчестер Юнайтед" не планируют расставаться с испанским вратарём за сумму меньше чем 70 миллионов фунтов.



Напомним, что де Хеа мог перейти в "Реал" в 2015-м году, но трансфер сорвался под занавес трансферного окна из-за технических проблем с факсом.



Де Хеа выступает за "МЮ" с 2011-го года, ранее испанец защищал ворота мадридского "Атлетико". Контракт 30-летнего испанца с "красными дьяволами" заканчивается летом 2023-го года. Де Хеа - самый высокооплачиваемый игрок в АПЛ.



В этом сезоне на счету Давида де Хеа 31 матч за "МЮ" во всех турнирах, 33 пропущенных мяча, а в 9-ти встречах он оставлял свои ворота в неприкосновенности.