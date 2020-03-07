Клопп: сейчас у нас 82 очка, что очень хорошо

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Борнмутом" (2:1) в 29-м туре чемпионата Англии.



"Играют футболисты, а не я, и я знаю их способности. Надо бороться изо всех сил, это всегда важнее всего, но сейчас у нас 82 очка, что очень хорошо. Нужно продолжать бороться и давать все бой дальше", - цитирует Клоппа ВВС.



"Ливерпуль" продолжает лидировать в Премьер-лиге, набрав 82 очка. "Борнмут" занимает 18-е место с 27 очками в активе.