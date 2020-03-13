"Футбол не важен. Поставьте здоровье на первое место". Клопп - об отмене матчей в АПЛ из-за коронавируса

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал перенос игры АПЛ из-за пандемии коронавируса в мире.

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"Прежде всего, мы все должны сделать всё возможное, чтобы защитить друг друга. Так должно быть всегда, но сейчас это важно как никогда. Я уже говорил, что футбол всегда кажется самым важным из наименее важных вещей. Сегодня футбол и футбольные матчи действительно неважны вообще.Мы не хотим играть перед пустыми трибунами и не хотим, чтобы турниры приостанавливали, но если это поможет хотя бы одному человеку остаться здоровым, мы сделаем это без вопросов. Сообщение болельщикам от команды касается только вашего благополучия. Поставьте здоровье на первое место. Не рискуйте. Подумайте об уязвимых слоях общества. Пожалуйста, позаботьтесь о себе и позаботьтесь друг о друге", — цитирует Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".Сегодня стало известно о том, что все матчи английской Премьер-лиги до 4-го апреля отменены из-за пандемии коронавируса в мире.Некоторые из клубов АПЛ ушли на карантин. У полузащитника "Челси" Каллума Хадсон-Одои и главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты был выявлен коронавирус.Из-за коронавируса перенесены все матчи топ-5 европейских лиг, кроме Бундеслиги, матчи которой будут проводиться до 16-го марта. Матчи еврокубков, запланированные на следующей неделе, также перенесены на неизвестные даты.