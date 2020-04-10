"Челси" может расстаться с Н`Голо Канте

Н`Голо Канте может покинуть лондонский "Челси" в летнее трансферное окно.

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По информации портала 90min, руководство "Челси" готово расстаться с Н`Голо Канте ближайшим летом. Сообщается, что на 29-летнего полузащитника претендуют мадридский "Реал" и "ПСЖ".



Канте выступает за "Челси" с 2016-го года, перейдя из "Лестера" за 35,8 миллионов евро. Действующий контракт французского опорника с "синими" рассчитан до лета 2023-го года. Transfermarkt оценивает Канте в 80 миллионов евро.



В нынешнем сезоне на счету Н`Голо Канте 3 гола в 22-х матчах за "Челси" во всех турнирах.



"Челси" после 29-ти туров занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Фрэнка Лэмпарда имеют в своем активе 48 очков.



В настоящий момент чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса.