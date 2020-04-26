Отметим, что при Клоппе в команду также пришли такие игроки, как Мохамед Салах, Садио Мане, Вирджил ван Дейк и Алисон Бекер.
- Нам даже не пришлось его покупать, просто мой ассистент Пеп Линдерс привёл его и сказал: "В молодёжке он играл на позиции опорника и в защите, на правом или левом фланге".
Потом он попал в основу, но была одна проблема: его физическая форма была недостаточно развита. Он был совсем молод, но мы сразу увидели, что в его навыках не может быть никаких сомнений, - приводит слова тренера Mirror.
В текущем сезоне АПЛ Александер-Арнольд провел 29 матчей, забил два гола и сделал 13 ассистов.
Клопп назвал лучшее приобретение при нем в "Ливерпуле"
Таковым немецкий специалист считает Трента Александер-Арнольда.
Фото: АПЛ
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