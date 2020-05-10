Напомним, что Джеррард завершил карьеру игрока в 2016 году. На данный момент бывший игрок возглавляет "Рейнджерс".
- Это просто. Стивена Джеррарда. Но ему пришлось бы побороться!
Во время карантина я встречал его шесть или семь раз. Я выхожу гулять с собакой или на пробежку, когда он гуляет со своей семьёй, - приводит слова Клоппа Daily Mail.
АПЛ была приостановлена до неопределенного срока в связи с пандемией коронавируса. "Ливерпуль" после 29-ти неполных туров лидирует с отрывом в 25 очков.
"Джеррарда". Клопп назвал, кого бы из завершивших карьеру игроков "Ливерпуля" он подписал
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что взял бы к себе в команду легендарного капитана красных.
Фото: GLP
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