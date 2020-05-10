"Джеррарда". Клопп назвал, кого бы из завершивших карьеру игроков "Ливерпуля" он подписал

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что взял бы к себе в команду легендарного капитана красных.

Фото: GLP

Напомним, что Джеррард завершил карьеру игрока в 2016 году. На данный момент бывший игрок возглавляет "Рейнджерс".



- Это просто. Стивена Джеррарда. Но ему пришлось бы побороться!



Во время карантина я встречал его шесть или семь раз. Я выхожу гулять с собакой или на пробежку, когда он гуляет со своей семьёй, - приводит слова Клоппа Daily Mail.



АПЛ была приостановлена до неопределенного срока в связи с пандемией коронавируса. "Ливерпуль" после 29-ти неполных туров лидирует с отрывом в 25 очков.