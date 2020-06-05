Чемпионат Англии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Возобновится турнир 17 марта. В тот день сыграют "Астон Вилла" с "Шеффилдом", а "Манчестер Сити" дома примет "Арсенал".
19 июня, в пятницу "Тоттенхэм" в Лондоне встретится с "Манчестер Юнайтед".
"Ливерпуль", который с большим отрывом лидирует в турнирной таблице, свой первый матч после возобновления проведет 21 июня. Соперником команды Юргена Клоппа станет "Эвертон".
С полным расписанием матчей можно ознакомиться на официальном сайте АПЛ.
АПЛ представила календарь матчей до 2 июля
Английская Премьер-лига опубликовала расписание матчей до 2 июля.
Фото: ФК "Арсенал"
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