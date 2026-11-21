- Не хватило реализации, во втором тайме могли вернуться в игру. Хорошие моменты были для того, чтобы забить. На первое место вышли все-таки стандартные положения.
В простой ситуации и пенальти себе привезли, и с аута пропустили, что нам абсолютно несвойственно. Но, к сожалению, третий мяч выбил уже из колеи, - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".
После поражения в Казани у "Зенита" завершилась семиматчевая серия без проигрышей в чемпионате. Сине-бело-голубые с 31 очком продолжают возглавлять таблицу РПЛ, опережая московское "Динамо" по дополнительным показателям. У москвичей остаётся матч в запасе.