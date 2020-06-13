Переход Тимо Вернера в "Челси" затягивается из-за коронавируса

Стало известно, почему трансфер форварда "Лейпцига" Тимо Вернера в "Челси" еще не состоялся.

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По данным журналиста Рафаэля Хонигштайна, трансфер затягивается из-за ограничений, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции. Вернер пока не имеет возможности пройти медицинское обследование в лондонском клубе. Если 24-летний Вернер вылетит в Лондон, то по возвращению в Германию он должен будет пройти 14-дневный карантин.



В нынешнем сезоне Вернер забил 31 гол и сделал 13 ассистов в 42 матчах.