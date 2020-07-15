Стали известны даты открытия и закрытия трансферного окна в Англии

Стали известны сроки трансферного окна в чемпионате Англии.

Фото: АПЛ

Окно этим летом будет открыто на протяжении 10 недель – с 27 июля по 5 октября.



Также отмечается, что будет введено дополнительное трансферное окна в период с 5 октября до 11 октября. Это окно будет действовать в случае трансферов и аренд внутри страны для сделок между клубами АПЛ и представителей более низших лиг. Между собой заключать сделки клубы АПЛ не смогут.



Источник: официальный сайт АПЛ