Клуб ищет более молодых игроков среди защитников. Сам 36-летний серб заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в АПЛ.
29 июля "Зенит" официально сообщил, что контракт с Ивановичем продлен не будет. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы "Эвертон" и "Црвена Звезда".
Иванович выступал за петербургский клуб с февраля 2017 года, перейдя на правах свободного агента. Ранее он выступал за "Локомотив", "Челси" и ряд сербских клубов.
Источник: Daily Mail
Источник: "Эвертон" не планирует подписывать Ивановича
Защитник Бранислав Иванович не продолжит карьеру в "Эвертоне".
Фото: Reuters
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!