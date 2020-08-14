Виллиан в "Арсенале" будет зарабатывать около 243 тыс. евро в неделю

Экс-нападающий "Челси" Виллиан, который вскоре подпишет контракт с "Арсеналом", будет зарабатывать около 243 тыс. евро в неделю.

Фото: Getty Images

Бразилец будет зарабатывать меньше, чем в "Челси", однако в соглашении предусмотрены подписной и другие бонусы на протяжении действия трёхлетнего контракта.



32-летний форвард выступал за "Челси" с лета 2013 года. До этого он защищал цвета "Анжи" и донецкого "Шахтёра". В общей сложности футболист провёл за "Челси" 339 матчей, забил 63 мяча и отдал 62 результативные передачи.



Источник: Daily Mail