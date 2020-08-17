Джо Харт близок к переходу в "Тоттенхэм"

Бывший вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт продолжит карьеру в "Тоттенхэме".

Фото: сборная Англии

Сообщается, что англичанин проходит медосмотр в лондонском клубе. Ранее Харт выступал за "Бернли". В минувшем сезоне 33-летний вратарь не принял участие ни в одном официальном матче, по итогам сезона контракт с Хартом продлён не был.



Также сообщалось об интересе к вратарю со стороны "Селтика".



Источник: ВВС