Тиагу Силва может бесплатно перейти в "Челси"

Защитник "Пари Сен-Жермен" Тиагу Силва может перейти в "Челси" на правах свободного агента.

Фото: ReadFootball

У бразильца заканчивается контракт с "ПСЖ", сам игрок заинтересован в продолжении карьеры в АПЛ. Представители Силвы уже предложили услуги футболиста "Челси", речь идёт о двухлетнем соглашении. Защитник готов пойти на понижение зарплаты, сообщает The Telegraph.



Напомним, что ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны "Эвертона". Силва выступает за "ПСЖ" с 2012 года. За это время защитник 7 раз становился чемпионом Франции. В минувшем сезоне 35-летний футболист провёл в чемпионате 21 матч и получил 1 жёлтую карточку.