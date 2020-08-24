Бельерин может перейти в "ПСЖ"

Защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин может переехать во Францию.

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Сообщается, что 25-летний испанец был предложен "ПСЖ". Парижане рассматривают кандидатуру защитника, однако их настораживают частые травмы у Эктора в последнее время.



Соглашение Бельерина с "Арсеналом" действует до 2023 года. В минувшем сезоне защитник провел 15 матчей в АПЛ и забил 1 гол.



Источник: RMC Sport