Сообщается, что 25-летний испанец был предложен "ПСЖ". Парижане рассматривают кандидатуру защитника, однако их настораживают частые травмы у Эктора в последнее время.
Соглашение Бельерина с "Арсеналом" действует до 2023 года. В минувшем сезоне защитник провел 15 матчей в АПЛ и забил 1 гол.
Источник: RMC Sport
Бельерин может перейти в "ПСЖ"
Защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин может переехать во Францию.
Фото: Getty Images
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