Месси провел переговоры с Гвардиолой

Нападающий "Барселоны" Лионель Мессии может продолжить карьеру в Англии.

Фото: AS

Как сообщает Esporte Interativo, аргентинский форвард провел беседу с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой, обсудив возможный переход. Отмечается, что Месси не против снова поработать с Гвардиолой.



Ранее сообщалось, что Месси хочет покинуть "Барселону" в это трансферное окно. Также интерес к аргентинцу проявляют "Интер" и "Манчестер Юнайтед".