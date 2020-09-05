Как сообщает источник, англичане предложили за 27-летнего полузащитника нападающего Александра Ляказетта и полузащитника Матео Гендузи.
Партей в прошлом году провёл 46 матчей во всех турнирах, забив четыре гола.
29-летний Ляказетт в прошлом сезоне забил 12 голов и отдал семь голевых передач в 39 матчах.
21-летний Гендузи в 34 матчах отдал три голевые передачи.
Источник: "Арсенал" предложил Ляказетта и Гендузи взамен на Партей
"Арсенал" заинтересован в подписании полузащитника "Атлетико" Томаса Партей.
Фото: Getty Images
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