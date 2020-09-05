Источник: "Арсенал" предложил Ляказетта и Гендузи взамен на Партей

Арсенал " заинтересован в подписании полузащитника "Атлетико" Томаса Партей.

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Как сообщает источник, англичане предложили за 27-летнего полузащитника нападающего Александра Ляказетта и полузащитника Матео Гендузи.



Партей в прошлом году провёл 46 матчей во всех турнирах, забив четыре гола.



29-летний Ляказетт в прошлом сезоне забил 12 голов и отдал семь голевых передач в 39 матчах.



21-летний Гендузи в 34 матчах отдал три голевые передачи.