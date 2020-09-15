- Я скучал по английскому футболу, по английскому стилю футбола. Я надеялся вернуться в прошлом году, но этого не произошло, поэтому теперь я счастлив быть здесь и буду стараться изо всех сил. Мне нужно, прежде всего, хорошо поработать и убедиться, что я готов к АПЛ. Это лучшая и сложнейшая лига в мире, самая сильная лига в мире, поэтому мне нужно бросить вызов самому себе, - цитирует Ивановича пресс-служба клуба.
36-летний Иванович подписал с "Вест Бромвичем" годичный контракт.
С февраля 2017 по лето 2020 года серб выступал за "Зенит", проведя за питерский клуб 125 матчей, забил 12 голов и отдал четыре голевые передачи. Иванович выиграл в "Зените" два чемпионата и Кубок России. Бранислав был капитаном "Зенита".
Ранее в АПЛ Иванович защищал цвета "Челси", в составе которого стал обладателем Лиги чемпионов. Он выступал за лондонцев с 2008 по 2017 год, провел 376 матчей и забил 34 гола.
Иванович: скучал по АПЛ, надеялся вернуться сюда еще в прошлом году
Защитник "Вест Бромвича" Бранислав Иванович поделился своими эмоциями от новой команды.
Фото: ФК "Вест Бромвич"
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