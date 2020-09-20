"Челси" на своём поле уступил "Ливерпулю" со счётом 0:2. В этой встрече удача была не на стороне лондонцев.
Ещё в конце первого тайма они остались в меньшинстве после того, как Андреас Кристенсен сфолил на Садио Мане. Арбитр после просмотра видеоповтора показал красную карточку защитнику "Челси".
Уже в начале второго тайма "Ливерпуль" забил оба мяча, дубль оформил Садио Мане. Оказавшись в меньшинстве, у лондонцев практически не было шансов отыграться. Но на 74-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Ливерпуля". Хавбек "Челси" Жоржиньо не смог выиграть дуэль у голкипера Алиссона.
"Ливерпуль" одержал вторую победу в сезоне, ранее красные обыграли "Лидс" со счётом 4:3. "Челси" после победы в первом туре потерпел первое поражение.
Чемпионат Англии
Челси – Ливерпуль 0:2
2 тур
Гол: Мане, 50, 53
Нереализованный пенальти: Жоржиньо, 74
Челси: Аррисабалага, Алонсо, Зума, Кристенсен, Джеймс, Маунт, Ковачич, Жоржиньо (Абрахам, 80), Канте, Хаверц (Томори, 46), Вернер (Баркли, 81)
Ливерпуль: Бекер, Александер-Арнольд, Робертсон, ван Дейк, Фабиньо, Вейналдум, Хендерсон (Алькантаре, 46), Кейта (Милнер, 60), Фирмино (Минамино, 88), Мане, Салах
Удаления: Кристенсен, 43
"Ливерпуль" победил "Челси" в АПЛ, у лондонцев было удаление и незабитый пенальти
В Лондоне завершился центральный матч второго тура АПЛ.
Фото: ФК "Ливерпуль"
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