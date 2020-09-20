"Ливерпуль" победил "Челси" в АПЛ, у лондонцев было удаление и незабитый пенальти

В Лондоне завершился центральный матч второго тура АПЛ.

Фото: ФК "Ливерпуль"

"Челси" на своём поле уступил "Ливерпулю" со счётом 0:2. В этой встрече удача была не на стороне лондонцев.



Ещё в конце первого тайма они остались в меньшинстве после того, как Андреас Кристенсен сфолил на Садио Мане. Арбитр после просмотра видеоповтора показал красную карточку защитнику "Челси".



Уже в начале второго тайма "Ливерпуль" забил оба мяча, дубль оформил Садио Мане. Оказавшись в меньшинстве, у лондонцев практически не было шансов отыграться. Но на 74-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Ливерпуля". Хавбек "Челси" Жоржиньо не смог выиграть дуэль у голкипера Алиссона.



"Ливерпуль" одержал вторую победу в сезоне, ранее красные обыграли "Лидс" со счётом 4:3. "Челси" после победы в первом туре потерпел первое поражение.





Чемпионат Англии



Челси – Ливерпуль 0:2



2 тур



Гол: Мане, 50, 53



Нереализованный пенальти: Жоржиньо, 74



Челси: Аррисабалага, Алонсо, Зума, Кристенсен, Джеймс, Маунт, Ковачич, Жоржиньо (Абрахам, 80), Канте, Хаверц (Томори, 46), Вернер (Баркли, 81)



Ливерпуль: Бекер, Александер-Арнольд, Робертсон, ван Дейк, Фабиньо, Вейналдум, Хендерсон (Алькантаре, 46), Кейта (Милнер, 60), Фирмино (Минамино, 88), Мане, Салах



Удаления: Кристенсен, 43