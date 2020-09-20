Лэмпард о проигранном матче с "Ливерпулем": я счастливее, чем после победы над "Брайтоном"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча 2 тура АПЛ, в котором его команда уступила дома "Ливерпулю" со счетом 0:2.

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