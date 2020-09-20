Лэмпард о проигранном матче с "Ливерпулем": я счастливее, чем после победы над "Брайтоном"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча 2 тура АПЛ, в котором его команда уступила дома "Ливерпулю" со счетом 0:2.
Фото: GETTY
Лэмпард заявил, что ошибка Кепы Аррисабалаги была серьезной, но исключив ее и реализовав пенальти, "Челси" сыграл бы с мерсисайдцами вничью 1:1.

"На самом деле я намного счастливее, чем после победы в матче с "Брайтоном". Игроки "Челси" показали характер, который мне понравился. В первом тайме у нас получалось блестяще обороняться, но удаление Кристенсена изменило весь ход матча", — цитирует Лэмпарда BBC.

Счет в матче "синих" и "красных" на 50 минуте ударом головы открыл Садио Мане. Через 4 минуты Кепа Аррисабалага грубо ошибся, отдав своему защитнику неаккуратный пас из вратарской - Мане перехватил передачу и забил гол в пустые ворота. На 75 минуте вратарь мерсисайдцев Алисон Бекер отразил пенальти в исполнении Жоржиньо. После этой встречи "Ливерпуль" вошел в пятерку команд, имеющих 6 очков после 2 туров; "Челси" с 3 очками занимает промежуточное 10 место.

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Теги: Челси Лэмпард Ливерпуль
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