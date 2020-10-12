Зидан надеется на подписание Погба

Главный тренер " Реала " Зинедин Зидан по-прежнему заинтересован в приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Фото: Getty Images

Сообщается, что французский специалист надеется поработать с Погба в ближайшее время. Отмечается, что Погба недоволен нынешним положением в "Манчестер Юнайтед", поэтому "Реал" может воспользоваться этой ситуацией и переманить игрока в свой клуб.



Контракт полузащитника с манкунианцами действует до 30 июня 2021 года.



Источник: Marca