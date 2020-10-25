"МЮ" готов поднять зарплату Погба, если француз согласится продлить контракт

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с полузащитником Полем Погба о продлении контракта.
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"
По информации источника, руководство "МЮ" уведомило француза о том, что тот может рассчитывать на прибавку к окладу в случае подписания нового контракта с клубом. Сейчас Погба зарабатывает около 290 тысяч фунтов в неделю.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги 27-летний полузащитник принял участие в 5-и матчах и результативными действиями не отметился.

Источник: ESPN

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Теги: Манчестер Юнайтед Погба
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