"МЮ" готов поднять зарплату Погба, если француз согласится продлить контракт

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с полузащитником Полем Погба о продлении контракта.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

По информации источника, руководство "МЮ" уведомило француза о том, что тот может рассчитывать на прибавку к окладу в случае подписания нового контракта с клубом. Сейчас Погба зарабатывает около 290 тысяч фунтов в неделю.



В нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги 27-летний полузащитник принял участие в 5-и матчах и результативными действиями не отметился.



Источник: ESPN