По информации источника, руководство "МЮ" уведомило француза о том, что тот может рассчитывать на прибавку к окладу в случае подписания нового контракта с клубом. Сейчас Погба зарабатывает около 290 тысяч фунтов в неделю.
В нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги 27-летний полузащитник принял участие в 5-и матчах и результативными действиями не отметился.
Источник: ESPN
"МЮ" готов поднять зарплату Погба, если француз согласится продлить контракт
"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с полузащитником Полем Погба о продлении контракта.
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"
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