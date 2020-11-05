Как сообщает источник, руководство "красных дьяволов" сделало предложение аргентинцу возглавить команду.
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" контактировал с Почеттино по поводу возможной работы в России.
Источник: телеграм-канал журналиста Ильи Казакова
Источник: Почеттино может возглавить "МЮ"
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может занять аналогичную должность в "Манчестер Юнайтед".
Фото: ФК "Тоттенхэм"
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