"Остановите подсчет". "Саутгемптон" пошутил про своё лидерство фразой Трампа на тему выборов президента США

Официальный твиттер "Саутгемптона" опубликовал шуточный пост на тему своего исторического лидерства в АПЛ, процитировав твит президента США Дональда Трампа.

- Остановите подсчет, - гласит текст поста пресс-службы "святых.

Ранее аналогичный твит публиковал в ходе президентских выборов в США Дональд Трамп, который сначала опередил Джо Байдена, но стал терять свое преимущество в ходе подсчета голосов, отправленных по почте.

"Саутгемптон" 6 ноября победил "Ньюкасл" со счетом 2:0 и впервые с момента образования АПЛ вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице лиги. "Святые" опережают "Ливерпуль", имеющий матч в запасе, за счет лучшей разницы голов.

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Теги: АПЛ Саутгемптон Трамп
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