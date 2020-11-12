- Я бы на месте Роналду больше смотрел в сторону такого клуба, как «Вулверхэмптон», у которого есть португальские связи. Это сработало бы, - передает слова Дини talkSPORT.
Ранее стало известно, что "Манчестер Юнайтед" обратился к Криштиану Роналду с просьбой о возвращении в следующем сезоне.
Капитан "Уотфорда" Дини посоветовал Роналду вместо "МЮ" перейти в "Вулверхэмптон"
Капитан и центральный нападающий "Уотфорда" Трой Дини дал форварду "Ювентуса" Криштиану Роналду совет переходить не в "Манчестер Юнайтед", а в "Вулверхэмптон".
Фото: Reuters
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