"Реал", "ПСЖ", "Бавария" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к Эриксену

Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Фото: ФК "Интер"

По информации источника, датчанином интересуются несколько европейских топ-клубов, в частности "ПСЖ", "Реал", "Милан", "Бавария", "Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия".



Напомним, что Эриксен перешел в "Интер" из "Тоттенхэма". В текущем сезоне Серии А 28-летний хавбек провел 5 матчей и результативными действиями не отметился.



Источник: Libero