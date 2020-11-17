Мидо обрушился с критикой на Салаха, заразившегося коронавирусом

Бывший нападающий египетской сборной Мидо заявил, что форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах поступил безответственно.

Фото: BBC

Нападающий заразился коронавирусом. Ранее стало известно, что он побывал на свадьбе своего брата, где находилось более 800 человек.



"Возможно, я после этих слов столкнусь с критикой, но должен их сказать. Салах совершил огромную ошибку, когда пошёл на свадьбу. Он проявил удивительную халатность, проигнорировал все меры для предотвращения распространения коронавируса.



Сборная потеряла важного игрока. Кроме того, Салах рискует здоровьем партнёров по команде. Он показал, что считает себя важнее сборной", - приводит слова Мидо Daily Star.