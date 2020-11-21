"Манчестер Юнайтед" с минимальным счётом победил "Вест Бромвич". Хозяева владели ощутимым преимуществом, но кураж поймал голкипер гостей Сэм Джонстон, сделавший несколько выдающихся сейвов. Примечательно, что Джонстон является воспитанником "Манчестер Юнайтед", хоть за основную команду он так толком и не поиграл.
Единственный мяч "красные дьяволы" забили с пенальти. На 56-й минуте отличился Бруну Фернандеш. Любопытно, что Джонстон справился и с ударом португальца с 11-метровой отметки, но голкипер раньше времени покинул линию ворот, поэтому Фернандеш получил вторую попытку. Со второго раза он пробил голкипера.
"Манчестер Юнайтед" набрал 13 очков в восьми матчах и поднялся на девятое место в турнирной таблице. "Вест Бромвич", который возглавляет экс-наставник "Локомотива" Славен Билич, с тремя очками занимает 18-е место в АПЛ.
Чемпионат Англии. 9 тур
Манчестер Юнайтед – Вест Бромвич Альбион - 1:0 (0:0)
Гол: Фернандеш, 56 (пен.)
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Теллес, Магуайр, Линделёф, Ван-Биссака, Фернандеш, Фред (Мактоминай, 84), Матич, Мата (Кавани, 63), Рашфорд (Бек, 79), Марсьяль
Вест Бромвич Альбион: Джонстон, Аджайи, Таунсенд, Ферлонг, Иванович (Кровинович, 79), Бартли, Диангана (Робсон-Кану, 62), Галлахер, Сойерс, Перейра, Ахирни-Грант (Робинсон, 62)
Предупреждения: Галлахер, 76, Кавани, 90+1
"Манчестер Юнайтед" с минимальным счётом обыграл "Вест Бромвич"
В Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" состоялся матч 9-го тура АПЛ.
Фото: MyScore
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