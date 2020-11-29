Счет на 27-й минуте открыл игрок "волков" Педру Нету. Через три минуты за "канониров" счет сравнял Габриэль. Еще до конца первого тайма Даниэл Каштелу вывел "Вулверхэмптон" снова вперед. Больше голов в этом матче не было.
Отметим, что на 5-й минуте матча случилось страшное столкновение головами защитника "Арсенала" Давида Луиса и нападающего "волков" Рауля Хименеса. Игрок "Вулверхэмптона" пострадал серьезно - его уносили на носилках, с кислородной маской. Игра была остановлена на 10 минут. В больнице Хименес пришел в сознание.
"Арсенал" идет в чемпионате на 14-м месте. После 10 матчей у команды 13 очков.
"Вулверхэмптон" занимает 6-е место, набрав 17 очков.
Чемпионат Англии, 10 тур
"Арсенал" 1:2 "Вулверхэмптон"
Голы: Нету, 27, Габриэль, 30, Каштелу, 42
Арсенал: Лено, Тирни, Габриэль, Луис (Холдинг, 46), Бельерин, Уиллок, Джака (Ляказетт, 81), Сибальос, Сака, Виллиан (Нелсон, 65), Обамеянг
Вулверхэмптон: Патрисиу, Боли, Семеду, Марсал, Коди, Моутинью, Дендонкер, Каштелу (Невеш, 70), Траоре, Нету, Хименес (Силва, 15 (Килман, 78))
Предупреждения: Боли, 47, Траоре, 54, Силва, 56, Бельерин, 69, Холдинг, 86, Коди, 89, Тирни, 90+2
"Арсенал" уступил "Вулверхэмптону"
Лондонский "Арсенал" уступил в домашнем матче 10-го тура АПЛ "Вулверхэмптону" (1:2).
Фото: "Getty Images"
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