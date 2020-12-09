Погба хочет уйти из "Манчестер Юнайтед" уже в январе

Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба планирует покинуть команду в ближайшее время.

Фото: Getty Images

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба собирается уйти из клуба в ближайшее трансферное окно, сообщают британские СМИ. По данным источника, 27-летний хавбек лично сказал об этом наставнику манкунианцев Уле Гуннару Сульшеру после поражения в Лиге чемпионов от "Лейпцига" (2:3).



В текущем сезоне Погба сыграл за "МЮ" 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.



Источник: Daily Mail