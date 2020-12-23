Сульшер: у Погба хорошее отношение к тренировкам и матчам

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер высказался о полузащитнике команды Поле Погба.
Фото: Pool / Getty Images
"Чем больше клуб выиграет трофеев, тем больше футболистов захотят играть за нашу команду. Поль уже давно пребывает здесь и стремится выиграть больше трофеев. У него хорошее отношение к тренировкам и матчам", - отметил Сульшер.

Напомним, ранее стало известно, что Погба собирается покинуть "МЮ". Информацию об этом подтвердил агент игрока Мино Райола.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше АПЛ Погба провел 10 матчей и забил один гол.

Источник: ESPN

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Теги: Сульшер Погба АПЛ Манчестер Юнайтед
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