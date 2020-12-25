"Ман Сити" сообщил о четырех случаях заражения коронавирусом в команде

Футболисты "Манчестер Сити" нападающий Габриэл Жезус и защитник Каул Уокер сдали положительный тест на коронавирус.

Фото: ФК "Манчестер Сити"

Также было выявлено заражение COVID-19 у двух членов персонала команды.



Ближайший матч "горожане" проведут 26 декабря дома против "Ньюкасла". Встреча начнется в 23:00 по Москве.



Напомним, что команда Хосепа Гвардиолы после 14-и туров занимает 8-е место в АПЛ, набрав 23 очка. Отметим, что "Ман Сити" имеет одну игру в запасе.



Источник: сайт "Манчестер Сити"