Как сообщается, "Эвертон" может подписать контракт с 31-летним форвардом "Вест Хэм Юнайтед" Андреем Ярмоленко. В ливерпульской команде уже давно наблюдают за украинцем и считают, что он может стать игроком подмены в нападении.
За лондонский "Вест Хэм" Ярмоленко выступает с 2018 года. Контракт футболиста с "молотобойцами" рассчитан до июня 2022 года.
В этом сезоне Андрей Ярмоленко провел 9 матчей во всех турнирах за "Вест Хэм", забив два гола и отдав три результативных передачи.
"Вест Хэм" занимает 10-е место в таблице АПЛ, набрав в 14-ти матчах 21 очков.
"Эвертон" идет на 4-м месте, имея в активе 26 очков.
Источник: Transfermarketweb
Ярмоленко может перейти в "Эвертон"
Украинский нападающий "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может стать игроком "Эвертона".
Фото: "Getty Images"
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