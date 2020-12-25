Ярмоленко может перейти в "Эвертон"

Украинский нападающий "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может стать игроком "Эвертона".

Фото: "Getty Images"

Как сообщается, "Эвертон" может подписать контракт с 31-летним форвардом "Вест Хэм Юнайтед" Андреем Ярмоленко. В ливерпульской команде уже давно наблюдают за украинцем и считают, что он может стать игроком подмены в нападении.



За лондонский "Вест Хэм" Ярмоленко выступает с 2018 года. Контракт футболиста с "молотобойцами" рассчитан до июня 2022 года.



В этом сезоне Андрей Ярмоленко провел 9 матчей во всех турнирах за "Вест Хэм", забив два гола и отдав три результативных передачи.



"Вест Хэм" занимает 10-е место в таблице АПЛ, набрав в 14-ти матчах 21 очков.



"Эвертон" идет на 4-м месте, имея в активе 26 очков.



Источник: Transfermarketweb