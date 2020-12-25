22-летний миллиардер с российскими корнями купил "Сандерленд"

Новым владельцем "Сандерленда" стал 22-летний Кирилл Луи-Дрейфус.

Фото: youtube.com

"Сандерленд" сообщил о смене владельца клуба. Контрольный пакет акций приобрел 22-летний миллиардер Кирилл Луи-Дрейфус, сын умершего в 2009 году генерального директора компании Adidas. Мать Кирилла Маргарита Дрейфус (Богданова) родилась в 1962 году в Ленинграде. В настоящее время сделка находится на стадии одобрения FA.



В текущем сезоне "коты" выступают в Первой лиге - третьем по силе английском дивизионе. После 17 матчей у "Сандерленда" 28 очков, команда находится на 11 месте с меньшим по сравнению с большинством конкурентов числом проведенных игр и имеет шансы побороться за плей-офф.