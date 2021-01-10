Кассано рассказал о несостоявшемся трансфере Тотти в "Челси"

Экс-форвард "Ромы" Антонио Кассано рассказал о несостоявшемся трансфере легенды римского клуба Франческо Тотти в "Челси".

Фото: ФК "Рома"

"Вернулся в "Рому" после того, как провёл несколько хороших матчей на Евро-2004. Тотти допустил ошибку, плюнув в Кристиана Поульсена, и Франко Бальдини решил продать его в "Челси". Сделка была заключена. Я был будущим "Ромы". Тотти узнал об этом, и тут начались проблемы", - цитирует Кассано Football Italia.



Напомним, что Тотти защищал цвета "Ромы" всю карьеру - с 1992 по 2017 год. В составе римского клуба в Серии А итальянский нападающий провел 619 матчей, в которых забил 250 голов. Также на его счету 58 игр и 9 забитых мячей в сборной Италии.