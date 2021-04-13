– Болельщики "Арсенала" не потерпят этого. Они ещё помнят его "лунную походку" после гола в матче с "Арсеналом". Фанаты будут в бешенстве. Он проявил невиданное неуважение.
Послушайте, "Вест Хэм" будет бороться за него, другие команды тоже захотят его подписать. Но в "Арсенал" он точно не перейдёт, — сказал Фердинанд во время подкаста на своем канал Rio Ferdinand Presents FIVE.
Лингард выступает на правах аренды за "Вест Хэм Юнайтед". В этом сезоне английской Премьер-лиги он провел девять матчей, в которых отличился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Джесси отпраздновал гол танцевальными движениями Майкла Джексона в 2019 году в матче 1/16 Кубка Англии с "Арсеналом".
Контракт 28-летнего игрока сборной Англии с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2022 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость Лингарда в 15 млн евро.
Рио Фердинанд: болельщики "Арсенала" не потерпят перехода Лингарда
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд усомнился, что полузащитник Джесси Лингард перейдет в "Арсенал".
Фото: Getty Images
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