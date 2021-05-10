Испанские СМИ сообщили о желании Кейна перейти в "Барселону"

Форвард "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн хочет перебраться в "Барселону", утверждают испанские СМИ.



Фото: BBC

По данным источников, 27-летний англичанин уже контактировал с каталонским клубом. Но в "Барселоне" сомневаются в реальности этого трансфера. К тому же, каталонцы опасаются сложности адаптации англичанина.



Кейн - воспитанник "Тоттенхэма". Он дебютировал за лондонцев в 2011 году. В нынешнем сезоне форвард сыграл в 32 матчах АПЛ и забил 21 мяч при 13 результативных передач.