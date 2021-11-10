Контракт Погба с "красными дьяволами" истекает летом 2022, а значит зимой все претенденты на француза уже могут вести с ним переговоры.
Как сообщает источник, руководство манкунианцев хотело бы сохранить футболиста до окончания контракта, но в случае получения выгодного предложения от мадридского "Реала" или "ПСЖ", готово рассмотреть вариант продажи.
В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провел 9 матчей в АПЛ, в которых отметился 7-ю голевыми передачами. Его текущая трансферная стоимость по оценке Transfermarkt - 60 млн евро.
Источник: Tribalfootball
Источник: "Манчестер Юнайтед" готов расстаться с Погба зимой
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может покинуть команду в январе.
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