- У них сейчас все здоровые. Один Ленини только уезжал. У "Динамо" же вся команда в сборных играла. И Шварца не было. У команды не было такой подготовки, как у "Краснодара". Но "быкам" даже вничью нельзя играть. Чтобы быть в гонке с "Зенитом", нужно побеждать "Динамо".
Игра по качеству должна быть хорошая, - сказал Бубнов на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
Матч состоится 22 ноября в Москве. "Динамо" с 31 очком занимает второе место в РПЛ, а "Краснодар" располагается на четвёртой строчке, имея в активе 26 очков.