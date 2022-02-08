В сеть попал ролик, в котором игрок "Вест Хэма" Зума бьет кошку. Футболист извинился

В социальных сетях распространилось видео, в котором защитник "Вест Хэма" Курт Зума жестоко обращается со своей кошкой.

Фото: Getty images

Видео было снято в соцсети Snapchat братом француза. 27-летний игрок бросает на пол животное и бьет его ногой. "Молотобойцы" осудили поведение Зума и пообещали провести расследование. Сам защитник принес извинения.



"Я хочу извиниться за свои действия. Нет никаких оправданий моему поведению, за которое мне искренне стыдно. Хочу заверить всех, что наши кошки в полном порядке и здоровы", - сказал Зума.



Поведение игрока осудили многие организации защитников животных.



Защитник Курт Зума перешел в "Вест Хэм" летом прошлого года. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 12 матчей в АПЛ, в которых забил 1 гол. Контракт француза с лондонцами рассчитан до лета 2025 года. Портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 32 млн евро.



Источник: The Sun