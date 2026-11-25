Батраков вступил в стычку с игроком "Астон Виллы" в матче Лиги чемпионов

Полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков вступил в конфликт с футболистом "Астон Виллы" Джоном Макгинном в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

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На 52-й минуте встречи шотландец нарушил правила против россиянина на фланге, прервав атаку турецкой команды. Батраков отмахнулся от оппонента ногой, а затем поднялся с газона и толкнул соперника. Главный судья встречи показал обоим игрокам жёлтые карточки.



"Галатасарай" одержал победу со счётом 1:0. Батраков не отметился результативными действиями и был заменён на 74-й минуте.