Sky Sport: "Бавария" работает над трансфером Кейна

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн может продолжить карьеру в "Баварии".

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По данным источника, мюнхенцы работают над трансфером англичанина, но скептически оценивают вероятность перехода из-за высокой стоимости Кейна - 80-100 млн евро. При этом отмечается, что сам нападающий не против трансфера в "Баварию".



В нынешнем сезоне Харри Кейн провел 22 матча за "Тоттенхэм" во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 90 млн евро.



Прямо сейчас Кейн выступает на ЧМ-2022 в составе сборной Англии. Он отметился двумя голевыми передачами в стартовом матче турнира против Ирана (6:2).



Источник: Sky Sport