Эмери: когда Мартинес вернется в "Астон Виллу", я поговорю с ним о его празднованиях и уважении

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери планирует обсудить с Эмилиано Мартинесом то, как голкипер праздновал победу на чемпионате мира.



Фото: Getty Images

"Когда вы испытываете большие эмоции, трудно сдержать себя, но на следующей неделе я поговорю с ним о его празднованиях и уважении. Сейчас он со сборной, но после этого он будет с нами, и это будет нашей обязанностью", - сказал Эмери.



Напомним, сборная Аргентины обыграла Францию в финале ЧМ-2022 (3:3, 4:2 по пенальти). Голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес отразил один удар в послематчевой серии пенальти. После игры Мартинес, признанный лучшим вратарем турнира, неоднократно публично высмеивал Килиана Мбаппе, который оформил в финальной встрече хет-трик в его ворота.



Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио