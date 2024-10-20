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Павел Погребняк хочет посетить матч "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в декабре

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Экс-игрок сборной России Павел Погребняк планирует посетить один из матче чемпионата Англии.
Фото: ФК "Рединг"
"Когда последний раз был в Англии? Давно, уже года четыре назад. Хочу посетить какой-нибудь большой английский матч. 15 декабря будут играть "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Планирую там присутствовать", - цитирует Погребняка Sport24.

Ранее Павел Погребняк выступал за английские "Рединг" и "Фулхэм". Нападающий провел в Чемпионшипе 65 матчей и записал на свой счет 19 забитых мячей и 6 результативных передач. На счету форварда 33 матча в составе национальной команды России и 6 забитых голов. Погребняк завершил карьеру игрока в 2021 году.

После 8-ми сыгранных туров "Манчестер Юнайтед" располагается на 11-й строчке в турнирной таблице английского чемпионата и имеет в своем активе 11 очков. "Манчестер Сити" занимает 2-е место после 7-ми сыгранных матче с 17-ю набранными очками.

Павел Погребняк Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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