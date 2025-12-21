Тер Стеген может перейти в "Астон Виллу"

Немецкий вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Стеген может сменить клубную прописку.

Как сообщает Mundo Deportivo, информацию о голкипере запросил английский клуб "Астон Вилла". Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик не рассчитывает на тер Стегена и видит основным голкипером каталонской команды испанца Жоана Гарсию.



По информации источника, в бирмингемском клубе тер Стеген может заменить чемпиона мира Эмилиано Мартинеса, который испытывает проблемы со спиной, из-за чего вынужденно пропускает некоторые матчи команды.



Большую часть прошлого сезона Марк-Андре тер Стеген пропустил из-за травмы колена, в этом сезоне он испытывал проблемы со спиной и на данный момент провел всего один матч в Кубке Испании с "Гвадалахарой" (2:0). Контракт немца с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7 млн евро.

